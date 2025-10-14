Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla cu un awacero breve den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu chens pa algun awacero local
temperatura maximo 32 grado celsius, temperatura minimo 27 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 33 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:21 pm, subida di solo : 6:30 am
Biento: Zwak te modera for di direccionan entre oost-noordoost y zuidoost forsa 2 te 4 (7 te 30 km/ora, 4 te 16 nudo). Temporalmente variable y zwak forsa 1 (1 te 6 km/ora, 1 te 3 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Un ola tropical ta acercando parti oost di caribe y lo trece humedad y instabilidad leve den region. Esaki lo produci algun area di nubia durante e periodo di pronostico aki cu lo induci algun awacero breve cu tambe un chens chikito pa lamper cu strena. Den caso di lamper cu strena awacero por ta modera te pisa y causa molester localmente.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.
na partinan zuid: trankil cu olanan di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa:
trankil te modera cu olanan alrededor di 2 pa 3 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Tormenta tropical lorenzo tabata situa na mas o menos 2230 km na west di islanan cabo verde. Lorenzo ta move noordwest cu 24 km/ora y no ta un peligro pa area di caribe.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 32 / min 26 / 0.2 mm
westpunt: max 31 / min 26 / 0.4 mm
sta rosa: max 32 / min 26 / 0.3 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
Biento lo ta zwak te modera; for di direccion oost- zuidoost; temporalmente variable y zwak.
temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 32 / 27