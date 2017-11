Pronostico di tempo valido te diaranson 15 di November 2017

Pronostico di tempo ta indica cu tempo diamars anochi lo ta levemente te parcialmente nubla cu chens pa un awasero pasahero.

Den marduga y diaranson: parcialmente nubla cu localmente un awasero

Temperatura maximo 31 grado Celsius y temperatura minimo 27 grado celsius.

Solo lo baha awe nochi 6 or y 11 y lo sali maƱan mainta pa 6 or y 38.

Biento: zwak te modera for di direccion oost te zuidoost; forsa 2 te 4 (7 te 30 km/ora, 4 te 16 nudo). Den dia posiblemente basta fuerte den rafaga; forsa 5 (31 te 39 km/ora, 17 te 21 nudo).

Situacion general di tempo:

Den proximo 24 ora un area di presion abou cu a desaroya den parti zuidwest di lama Caribe lo bay influencia nos weer. E sistema aki lo induci humedad den partinan mas abou di atmosfera aumentando chens pa awasero den region local cu tambe chens pa lamper cu strena. Ademas di esaki biento lo bira zwak y lo bay supla temporalmente for di direccionnan varia.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 3 te 5 pia.

Temperatura di superficie di lama: 28 grado Celsius.

Fenomenonan special: ningun

Sistemanan significante di weer tropical: un area di presion abou na zuid- zuidwest di islanan Azoren tin un chens medio pa sigui desaroya y bira un ciclon tropical den proximo 48 ora.

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport : max 32 / min 27 / 0.0

Hadicurari max 31 / min 26 / 0.0

Pronostico di tempo pa proximo dianan di siman:

Parcialmente nubla cu un awasero local. Biento lo ta for di direccion oost te zuidoost y zwak te modera; den dia posiblemente basta fuerte den rafaga.

Temperatura max / min lo ta: 31/27