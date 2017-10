Pronostico di tempo valido te diaranson 11 di October 2017

Pronostico di tempo ta indica cu diamars anochi, shelo lo ta levemente te parcialmente nubla cu chens pa un awasero den marduga. Pa diaranson shelo lo ta parcialmente nubla cu localmente un awasero.

Temperatura maximo 32 grado Celsius y temperatura minimo 27 grado Celsius.

Solo lo baha awe nochi 6 or y 24 y lo sali maƱan mainta 6 or y 29. Biento lo ta zwak te modera for di direccionan entre noordoost y zuidoost; forsa 2 te 4 (7 te 22 km/ora, 4 te 12 nudo), temporalmente variabel y zwak; forsa 1 (1 te 6 km/ora, 1 te 3 nudo)

Situacion general di tempo:

Un ola tropical situa den parti oost di Caribe lo move den region local durante

proximo 24 ora bayendo west. aire humedo y instabil trece pa e sistema aki lo

pone temporalmente mas nubia forma for di cual por spera algo di awasero riba isla di Aruba. Tambe no por exclui e chens di lamper cu strena.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 3 te 4 pia.

Temperatura di superficie di lama: 28 grado celsius.

Fenomenonan special: ningun

Sistemanan significante di weer tropical: tormenta tropical Ophelia tabata ubica riba awanan habri di Atlantico, west- zuid west di islanan Azoren. E sistema aki ta solamente un molester pa nabegacion maritimo.

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport max 33 / min 27 / 0.0

Hadicurari max 32 / min 26 / 0.0

Pronostico di tempo pa sobra dianan di siman:

Parcialmente nubla cu un awasero local. Biento lo ta for di direccionnan entre noordoost- zuidoost y zwak te modera; temperatura max / min lo ta: 32/27