Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te brevemente hopi nubla cu un awacero breve
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:45 pm
subida di solo : 6:29 am
Biento: Modera for di direccionan generalmente oost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia basta fuerte te posiblemente fuerte den rafaga; forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Aire seco a drenta region y lo stroba desaroyo di
nubianan cu por produci awacero. Pa e motibo aki spera tempo generalmente seco durante e periodo di pronostico aki. un proximo ola tropical lo drenta parti oost di caribe mayan anochi y lo
trece humedad den region local pa diahuebs.
mas aleu por bisa cu stof fini di sahara a bolbe drenta area di caribe. esaki lo stroba visibilidad
un poco y trece aire di menos calidad. Personanan cu sensibilidad pa cambio di calidad di aire
mester tene esaki na cuenta.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia. Na partinan zuid: trankil te modera, rond di 2 te 3 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: generalmente modera cu olanan alrededor di 4 pa 5 pia, localmente 6 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: ningun
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 34 / min 28 / 0.0 mm
westpunt: max 34 / min 28 / 0.0 mm
sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
biento lo ta modera te basta fuerte, fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost.
temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28