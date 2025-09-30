Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco. Den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu chens pa un awacero local
temperatura maximo 33 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 34 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:30 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost-zuidoost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Den dia basta fuerte te posiblemente fuerte forsa 5 te 6; (31 te 50 km/hr, 17 te 27 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Un masa di aire relativamente seco ta limitando
actividad di awacero den region. sinembargo, lo bay tin un aumento di humedad y esaki por produci un awacero local durante e periodo di pronostico aki.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.
Na partinan zuid: trankil te modera cu olanan di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera cu olanan alrededor di 3 pa 5 pia, localmente 6 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Horcan humberto tabata situa na west di bermuda y ta move noord-noordwest cu 30 km/ora.
Imelda a bira horcan y tabata situa west- zuidwest di bermuda y tabata move oost-noordoost cu 19 km/ora.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 34 / min 28 / 0.0 mm
westpunt: max 34 / min 28 / 0.0 mm
sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion oost- zuidoost. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28