Pronostico di tempo valido te diaranson 04 di november 2020

Tempo: Awe anochi: parcialmente te hopi nubla cu un posible awacero den marduga y mayan: parcialmente te hopi nubla cu chance pa un awacero local

temperatura maximo 32 grado celsius

temperatura minimo 25 grado celsius

bahada di solo : 6:13 pm

subida di solo : 6:34 am.

Biento: Modera for di direccion oost te zuidoost; forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo).

den dia of den awacero basta fuerte te fuerte den rafaga; forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: ainda tin humedad abundante den area, esaki ta induci pa un disturbio den nivelnan mas halto di atmosfera. Temporalmente bastante nubia lo pasa den proximo 24 ora riba region local cu chens pa algo di awacero y tambe lamper cu strena. Localmente awacero lo por ta modera te fuerte y causa molester na cierto localidadnan.

condicionan maritimo/ estado di lama: un estado di lama leve te modera na parti zuid y modera na sectornan oost te noordwest ta wordo spera den proximo 24 ora. olanan lo ta for di oost entre 4 pa 7 pia na partinan oost te noordwest.

aviso/ alerta:

ta adverti operadornan di boto chikito pa no aventura cerca of den awacero of di nubianan cu ta produci lamper cu strena ya cu lama lo bira bastante bruto den of cerca di esakinan.

fenomenonan special:

ningun

tempo tropical significante: horcan eta tabata oost di puerto cabezas nicaragua.

eta no ta un menasa pa region local.

potencial di awacero pa proximo 24 ora: 3 te 10 mm; localmente esaki por varia.

registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 31 / min 24 / 13.0 mm

westpunt: max 31 / min 26 / 13.7 mm

sta rosa: max 33 / min 26 / 9.8 mm

pronostico di tempo pa proximo 3 dianan:

parcialmente nubla cu un awacero breve. Biento lo ta for di direccion oost y modera;

basta fuerte te fuerte den rafaga; temperatura ( grado celsius) max / min lo ta: 32 / 27

