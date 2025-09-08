Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te brevemente hopi nubla cu un awacero breve

temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12

bahada di solo : 6:45 pm, subida di solo : 6:29 am

Biento: Modera for di direccionan generalmente oost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia basta fuerte te posiblemente fuerte den rafaga; forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Condicionan levemente instabiel debi na un disturbio den nivelnan mas halto di atmosfera lo combina cu e humedad disponible durante e periodo di pronostico aki. pa e motibo aki por spera localmente algun awacero breve cu un chance chikito pa lamper cu strena.

condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.

na partinan zuid: trankil te modera, rond di 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa:

modera cu olanan alrededor di 3 pa 4 pia

aviso/ alerta: ningun

fenomenonan special: ningun

tempo tropical significante: ningun

potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia

registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 34 / min 28 / 0.0 mm

westpunt: max 34 / min 28 / 0.0 mm

sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm

pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local. Biento lo ta modera te basta fuerte, fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28