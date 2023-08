Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente nubla cu un awacero breve

temperatura maximo 35 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius, indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 36 pa 43 grado celsius uv index: 12

bahada di solo : 6:53 pm, subida di solo : 6:29 am.

Biento: Modera for di direccionan oost-noordoost te oost- zuidoost; forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo)

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: No spera cambionan grandi den e tipo di tempo cu tin na e momentonan aki. e humedad disponible por combina cu e calor di dia y e biento cu ta relativamente zwak ahinda pa produci un awacero hopi local den proximo 24 ora cu un chens chikito pa lamper cu strena.

condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehe di costa: ketu, rond di 1 pia. Na partinan zuid: trankil, entre 2 pa 3 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera, entre 2 pa 4, localmente 5 pia.

aviso/ alerta: ningun

fenomenonan special: ningun

Tempo tropical significante: Horcan franklin tabata situa na 750 km zuidwest di bermuda. Franklin ta moviendo noord cu 15 km/ora y no ta un peligro pa area local, tropical storm idalia tabata situa 80 km zuid di e punta mas west di cuba, moviendo noord. idalia no ta un menasa pa region local.

potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 te 3 mm; localmente esaki por ta diferente.

Registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 35 / min 29 / 0.0 mm

westpunt: max 34 / min 28 / 0.0 mm

sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm

Pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero breve. Biento lo ta for di direccion oost-noordoost te oost y modera; temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28

departamento meteorologico aruba dialuna 28 di augustus 2023 17:00 (21:00 utc)