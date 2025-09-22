Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu un awacero breve y local
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:35 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost- zuidoost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia basta fuerte te posiblemente fuerte den rafaga forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad disponible den atmosfera regional por combina cu e calentamento di den dia pa produci un awacero localmente durante e periodo di pronostico aki.
un concentracion leve te modera di stof di sahara lo stroba visibilidad un poco y trece aire di menos calidad. Personanan cu tin sensibilidad pa cambio den e calidad di aire mester tene esaki na cuenta.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan proteje di costa: keto, rond di 1 pia.
na partinan zuid: trankil rond di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera cu olanan alrededor di 3 pa 5 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Horcan major gabrielle tabata situa na 290 km zuidoost di bermuda. gabrielle ta move noord cu 17 km/ora y ta solamente un molester pa navegacion maritimo.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) yawacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 34 / min 28 / 0.0 mm
westpunt: max 34 / min 28 / 0.0 mm
sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost.
temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28