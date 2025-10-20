Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla cu algun awacero local den marduga y mayan: variablemente nubla cu algun awacero local cu por bai acompanja pa lamper cu strena
temperatura maximo 32 grado celsius, temperatura minimo 27 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 33 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:18 pm, subida di solo : 6:31 am
Biento: Inicialmente zwak te modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost-zuidoost forsa 2 te 4 (7 te 30 km/ora, 4 te 16 nudo). Durante di awacero posiblemente basta fuerte forsa 5 (31 te 39 km/ora, 17 te 21 nudo) mas laat for di zuidwest te noordwest y zwak forsa 1 te 2 ( 1 te 11 km/ora, 1 to 6 nudo ) temporalmente biento por bini di direccionan varia y zwak, forsa 1; ( 1 to 6 km/ora, 1 to 3 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Abundante humedad y instabilidad trece pa un ola tropical activo, lo produci algun awacero cu tambe chens pa lamper cu strena durante e periodo di pronostico aki. Den caso di lamper cu strena,awacero por ta modera te pisa y causa molester na cierto partinan di e isla.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: trankil te modera cu olanan rond di 1 te 3 pia. Na partinan zuid: modera cu olanan di 3 pa 4 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: modera te poco bruto cu olanan alrededor di 5 pa 6 pia, localmente 7 pa 8 pia.
aviso/ alerta: Un aviso pa botonan chikito ta na vigor esaki ta especialmente pa partinan oost te noordwest di costa. Adicionalmente ta adverti operadornan di boto chikito pa no aventura den areanan di awacero pisa of lamper cu strena ya cu lama lo bira bastante bruto einan cu olanan cu por yega 6 te 8 pia.
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Un ola tropical fuerte situa na 67 west, ta move den parti oost di caribe. e systema aki tin un chens grandi di sigui desaroya y bira un ciclon tropical durante proximo 7 dia.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 3 pa 15 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 33 / min 26 / 0.8 mm
westpunt: max 32 / min 27 / 0.4 mm
sta rosa: max 33 / min 27 / 1.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu algun awacero local. Biento lo ta zwak te modera; for di direccionan oost te zuidoost; temporalmente for di direccionan varia y zwak. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 31 / 26