Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te brevemente hopi nubla cu un awacero pasahero
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:50 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Modera for di direccionan generalmente oost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia basta fuerte te posiblemente fuerte den rafaga; forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Na e momentonan aki no tin disturbio cu por influencia tempo local. Atmosfera regional ta poco seco. Sinembargo, den oranan di marduga y mainta di diamars humedad por bira suficiente pa laga un awacero breve desaroya riba partinan
di e isla.
Di otro un banda, stof di sahara den concentracion leve te modera ta presente den atmosfera. Personanan cu sensibilidad pa cambionan den calidad di aire mester tene esaki na cuenta.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.
na partinan zuid: trankil te modera, rond di 2 te 3 pia. Na partinan oost te noordwest di costa:
generalmente modera cu olanan alrededor di 3 pa 4, localmente 5 pia
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: ningun
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 34 / min 28 / 0.0 mm
westpunt: max 33 / min 28 / 0.0 mm
sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
Biento lo ta modera te basta fuerte, fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost.
temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28