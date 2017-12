Pronostico di tempo valido te diamars 12 di December 2017

Pronostico di tempo ta indica cu tempo dialuna anochi lo ta parcialmente nubla cu chens chikito pa un awasero den oranan di marduga. Diamars, shelo lo taa parcialmente nubla cu chens chikito pa un awasero

Temperatura maximo 31 grado Celsius y temperatura minimo 26 grado Celsius.

Solo lo baha awe nochi 6 or y 16 pm y lo sali maƱan mainta 6 or y 52 am.

Biento: generalmente for di direccion oost y noordoost, debil te modera;

forsa 3 te 5 ( 7 te 21 nudo)

Situacion general di tempo:

Un sistema den nivelnan mas halto ta ainda pusha algun humedad den Caribe, pero mayoria di e humedad lo disipa prome cu e ta yega Aruba. Un sistema frontal parti oost di Merca lo debilita e area di presion halto den mar Atlantico y ta mantene biento bou di normal durante e prome parti di siman.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion noordoost cu haltura di 3 te 5 pia. E direccion di ola por varia dialuna te diaranson y por induci olanan entre 2 te 4 pia banda di e area di hotelnan. Por fabor tene cautela den e areanan menciona.

Temperatura di superficie di lama: 27 grado Celsius.

Fenomenonan special: ningun

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport max 31 / min 24 / 1.2

Sero blanco max 30 / min 26 / 1.7

Pronostico di tempo pa diamars pa diahuebs:

Parcialmente nubla cu chens chikito pa un awasero local. Biento lo ta for di direccion generalmente oost y lo aumenta despues di diaranson, temperatura max / min lo ta: 31/24