Pronostico di tempo valido te diamars 05 di juni 2018

Atencion: Un alerta pa biento duro y lama localmente bastante bruto ta na vigor….

Pronostico di tempo pa dialuna anochi ta indica cu shelo lo ta levemente nubla y generalmente seco. Den marduga y diamars: levemente te parcialmente nubla sin awasero di importancia

Temperatura maximo 33 grado Celsius y temperatura minimo 27 grado Celsius.

Solo lo baha awe nochi 07:03 pm y lo sali mañan mainta 06:13 am.

Biento: modera te basta fuerte for di direccion oost; forsa 4 te 5 (20 te 39 km/ora, 11 te 21 nudo). Den dia fuerte te posiblemente hopi duro den rafaga; forsa 6 te 8 (40 te 64 km/ora, 22 te 35 nudo)

Situacion general di tempo:

Den proximo 24 ora no ta spera cambionan significante den e tipo di weer cu tin actualmente y no ta spera awasero di importancia. Mas aleu, stof fini suspende den aire lo stroba visibilidad un poco den proximo dia of dos.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 5 te localmente 8 pia; e olanan di mas halto lo ta na costanan oost, noordoost te noordwest di e isla caminda nan por yega te 9 pia. Ta suplica operadornan di boto chikito pa tene cuenta cu esaki.

Temperatura di superficie di lama: 26 grado Celsius.

Fenomenonan special: ningun

Tempo tropical significante: ningun

Potencial di awasero pa proximo 24 ora: menos di 1 mm

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport max 33 / min 27 / 0.0

Pronostico di tempo pa proximo dianan di siman:

Parcialmente nubla y generalmente seco. Biento lo ta for di direccion oost y modera te basta fuerte; den dia fuerte te duro den rafaga;

Temperatura max / min lo ta: 33/27

