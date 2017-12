Pronostico di tempo valido te diamars 05 di December 2017

Pronostico di tempo ta indica cu dialuna anochi, shelo lo ta levemente te parcialmente nubla cu chens pa un awasero local. Den marduga y diamars: parcialmente nubla cu chens pa localmente un awasero.

Temperatura maximo 31 grado Celsius y temperatura minimo 26 grado Celsius.

Solo lo baha awe nochi 6 or y 13 pm y lo sali maƱan mainta 6 or y 48 .

Biento: modera te basta fuerte for di generalmente direccion oost; forsa 4 te 5 (20 te 39 km/ora, 11 te 21 nudo). Den dia posiblemente fuerte te duro den rafaga;

Situacion general di tempo:

Den proximo 24 ora un disturbio na nivelnan mas abou di atmosfera y moviendo west. Lo bay pone cu humedad lo aumenta den region local. De bes en cuando lo bira hopi nubla cu chens pa algun awasero riba cierto parti di e isla.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 5 te localmente 7 pia.

Temperatura di superficie di lama: 26 grado Celsius.

Fenomenonan special: ningun

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport max 32 / min 27 / 0.0

Hadicurari max 30 / min 26 / 1.5

Pronostico di tempo pa proximo dianan di siman:

Parcialmente nubla cu chens pa un awacero local. Biento lo ta for di direccion generalmente oost y modera te basta fuerte, posiblemente fuerte te duro den rafaga;

Temperatura max / min lo ta: 31/26