Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente nubla cu un awacero local
temperatura maximo 32 grado celsius, temperatura minimo 27 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 33 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:13 pm, subida di solo : 6:34 am
Biento: Modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost-zuidoost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia basta fuerte te posiblemente fuerte den rafaga forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: No ta spera cambionan significante den e tipo
di weer cu tin actualmente. humedad disponible den atmosfera regional por induci un awacero
local durante e periodo di pronostico aki.
un area di stof di sahara lo trece aire di menos calidad y stroba visibilidad. Personanan cu tin sensibilidad pa cambio den e calidad di aire mester tene esaki na cuenta.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: Keto cu olanan rond di 1 pia. Na partinan zuid: trankil te modera y cu olanan di 2 pa 3 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: generalmente modera cu olanan alrededor di 4 pa 7 pia, localmente e por yega 8 pia.
aviso/ alerta: Operadornan di boto chikito mester bai cu cautela na partinan oost te noordwest di costa.
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: ningun
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 33 / min 27 / 0.0 mm
westpunt: max 33 / min 27 / 0.0 mm
sta rosa: max 33 / min 27 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu algun awacero local.
biento lo ta modera te basta fuerte, fuerte den rafaga y for di direccion oost temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 32 / 27