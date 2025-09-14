Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla cu un awacero breve den marduga y mayan: parcialmente te brevemente hopi nubla cu algun awacero breve
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:41 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost- zuidoost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia basta fuerte te posiblemente fuerte den rafaga; forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad y instabilidad laga atras pa un ola tropical lo trece algun area di nubia den region. Esaki por produci algun awacero riba cierto partinan di e isla cu tambe un chens leve pa lamper cu strena.
mas aleu por bisa cu un concentracion leve te modera di stof di sahara lo stroba e visibilidad un poco y trece aire di menos bon calidad den region. Personanan cu tin sensibilidad pa cambionan den e calidad di aire mester tene esaki na cuenta.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.
na partinan zuid: trankil te modera, rond di 2 te 3 pia. Na partinan oost te noordwest di costa:
generalmente modera cu olanan alrededor di 4 pa 5 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Un ola tropical bon desaroya, ta situa den parti oost atlantico tropical. e sistema aki ta wordo vigila pa desaroyo durante proximo 7 dia mientras e ta move riba e awanan di atlantico oost den direccion west- noordwest.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 5 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 33 / min 25 / 2.6 mm
westpunt: max 33 / min 26 / 1.3 mm
sta rosa: max 33 / min 26 / 3.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28