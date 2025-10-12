Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla cu un awacero breve den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu chens pa algun awacero local

temperatura maximo 32 grado celsius, temperatura minimo 27 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 33 pa 40 grado celsius uv index: 12

bahada di solo : 6:22 pm, subida di solo : 6:30 am

Biento: Zwak te modera for di direccionan entre oost y zuidoost forsa 2 te 4 (7 te 30 km/ora, 4 te 16 nudo). Temporalmente variable y zwak forsa 1 (1 te 6 km/ora, 1 te 3 nudo)

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Atmosfera regional ta contene humedad abundante y instabilidad. Esaki lo combina cu e biento zwak y e calentamento di den dia pa causa algun area di nubia durante e periodo di pronostico aki. Por spera algun awacero local cu tambe chens pa lamper cu strena. Den caso di lamper cu strena awacero por ta modera te pisa y causa molester na algun lugar.

condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.

Na partinan zuid: trankil cu olanan di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera cu olanan alrededor di 2 pa 3 pia.

aviso/ alerta: Ta sugeri ocupantenan di boto chikito pa no aventura den areanan di awacero pisa ya cu lama lo bira bastante bruto einan.

fenomenonan special: ningun

tempo tropical significante: ningun

potencial di awacero pa proximo 24 ora: 3 pa 7 mm; localmente esaki por varia

registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 30 / min 25 / 1.4 mm

westpunt: max 30 / min 25 / 1.0 mm

sta rosa: max 31 / min 25 / 1.7 mm

pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.

Biento lo ta zwak te modera; for di direccion oost- zuidoost temporalmente variable y zwak.

temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28