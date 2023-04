Tempo: awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente nubla cu unposible awacero pasahero

temperatura maximo 32 grado celsius, temperatura minimo 26 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 33 pa 36 grado celsius uv index: 12

bahada di solo : 6:52 pm, subida di solo : 6:30 am.

biento: modera te basta fuerte for di direccion generalmente oost; forsa 4 te 5 (20 te 39 km/ora, 11 te 21 nudo) den dia fuerte te posiblemente duro den rafaga: forsa 6 te 7 (40 te 61 km/ora, 22 te 33 nudo)

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: no ta spera cambionan grandi den e weer cu

tin actualmente. pa e motibo aki no ta spera awacero di importancia den proximo 24 ora.

mas aleu por bisa cu stof fini di sahara lo stroba visibilidad un poco durante proximo dia of dos.

condicionan maritimo/ estado di lama: na partinan proteje di costa: leve, rond di 1 pia. na partinan zuid: trankil te modera, entre 1 pa 2 pia. na partinan oost te noordwest di costa:

generalmente modera entre 4 pa 6 pia

aviso/ alerta: ningun

fenomenonan speciaal: ningun

potencial di awacero pa proximo 24 ora: menos di 1 mm; localmente esaki por ta diferente.

registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 31 / min 25 / 0.0 mm

westpunt: max 32 / min 26 / 0.0 mm

sta rosa: max 32 / min 26 / 0.0 mm

pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: leve te parcialmente nubla cu un awacero pasahero.

biento lo ta for di direccionan oost y modera te basta fuerte, fuerte te posiblemente duro den rafaga; temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 32 / 26