Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla cu un awacero breve den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu chens pa algun awacero local
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 42 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:25 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Zwak te modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost-zuidoost forsa 2 te 4 (7 te 30 km/ora, 4 te 16 nudo). Temporalmente variable y zwak forsa 1 (1 te 6 km/ora, 1 te 3 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad y instabilidad trece pa un ola tropical
cu ta pasando poco poco bai west lo causa algun nubia y awacero local durante e periodo di
pronostico aki. Tin posibilidad cu e awacero por bay acompaña pa lamper cu strena. den e
caso aki awacero por ta modera te fuerte y causa molester na cierto partinan.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia. Na partinan zuid: trankil te modera cu olanan di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa:
modera cu olanan alrededor di 3 pa 4, localmente e por jega 5 pia.
aviso/ alerta: Ta pidi operadornan di boto chikito pa no aventura caminda tin awacero pisa y compaña pa lamper y strena ya cu lama lo bira hopi bruto einan.
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Tormenta tropical jerry tabata situa na 1000 km oost-zuidoost di e islanan mas noord den oost di caribe (islanan ariba) y ta move west-noordwest cu 37 km/ora. e trajectoria pronostica ta mustra cu jerry lo pasa hopi cerca na noordoost di islanan ariba como un horcan.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 3 pa 10 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 34 / min 27 / 0.0 mm
westpunt: max 34 / min 27 / 0.0 mm
sta rosa: max 34 / min 27 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
Biento lo ta zwak te modera; for di direccion oost- zuidoost; temporalmente variable y zwak.
temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28