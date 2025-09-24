Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu un awacero breve y local

temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12

bahada di solo : 6:34 pm, subida di solo : 6:29 am

Biento: Modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost- zuidoost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia basta fuerte den rafaga forsa 5 (31 te 39 km/ora, 17 te 21 nudo)

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Un ola tropical ta move den parti oost di caribe

cu mayoria di weer pa noord di region local. Sinembargo, e humedad cu e systema aki ta

trece por produci algun awacero hopi plama den region local durante e periodo di pronostico aki, cu un chens chikito pa lamper cu strena.

condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.

Na partinan zuid: trankil te modera cu olanan di 1 pa 2 pia, localmente e por yega 3 pia.

na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera cu olanan alrededor di 4 pa 5 pia.

aviso/ alerta: ningun

fenomenonan special: ningun

tempo tropical significante: Horcan major gabrielle tabata situa na 1900 km west di islanan azoren. gabrielle ta move oost-noordoost.

un ola tropical situa cerca di islanan ariba ta ser vigila pa futuro desaroyo durante proximo 7 dianan. Un otro ola tropical den atlantico centraal tambe ta ser vigila pa futuro desaroyo den proximo dianan.

Niun di 3 sistema ta un peliger pa region local. Potencial di awacero pa proximo 24 ora:

1 pa 5 mm; localmente esaki por varia

registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 34 / min 28 / 0.0 mm

westpunt: max 34 / min 28 / 0.0 mm

sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm

pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.

biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28