Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente nubla cu chens pa algun awacero local

temperatura maximo 32 grado celsius, temperatura minimo 27 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 33 pa 40 grado celsius uv index: 12

bahada di solo : 6:17 pm, subida di solo : 6:31 am

Biento: Modera for di direccionan entre oost y zuidoost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia of posible awacero posiblemente basta fuerte den rafaga forsa 5 (31 te 39 km/ora, 17 te 21 nudo)

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad y aire instabil por combina cu e calentamento di den dia pa produci un awacero local durante e periodo di pronostico aki.

condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto te trankil cu olanan rond di 1 te 2 pia. Na partinan zuid: modera cu olanan di 3 pa 4 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: modera te poco bruto cu olanan alrededor di 5 pa 7 pia.

aviso/ alerta: Un aviso pa botonan chikito ta na vigor esaki ta especialmente pa partinan oost te noordwest di costa tambe ta pidi usuarionan di lama y landadornan pa keda vigilante na parti zuid.

fenomenonan special: ningun

tempo tropical significante: Tormenta tropical melissa tabata situa na 14.4 north y 74.3 west of 480 km zuidoost di kingston, jamaica. melissa ta move den direccion west cu 4 km/ora.

potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 5 mm; localmente esaki por varia

registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 30 / min 28 / 0.0 mm

westpunt: max 30 / min 28 / 0.0 mm

sta rosa: max 31 / min 28 / 0.0 mm

pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu algun awacero local.

biento lo ta zwak te modera; for di direccionan Oost te zuidoost temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 31 / 26