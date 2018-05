Pronostico di tempo valido te diahuebs 10 di mei 2018

Pronostico di tempo ta indica cu tempo lo ta levemente te parcialmente nubla y generalmente seco. Den marduga y diahuebs: parcialmente nubla cu chens pa un awasero pasahero.

Temperatura maximo 32 grado Celsius y temperatura minimo 26 grado Celsius.

Solo lo baha awe nochi 06:56 pm y lo sali mañan mainta 06:16 am.

Biento: modera te basta fuerte for di generalmente direccion oost; forsa 4 te 5 (20 te 39 km/ora, 11 te 21 nudo). Den dia fuerte te duro den rafaga; forsa 6 te 7 (40 te 61 km/ora, 22 te 33 nudo)

Situacion general di tempo:

Den proximo 24 ora no ta spera mucho cambio den e tipo di weer cu tin actualmente. Sinembargo, durante di oranan di marduga y mainta trempan temporalmente mas nubia lo pasa over for di cual por cay un awasero localmente. Stof fini suspende den aire lo keda mengua visibilidad un poco den proximo dianan.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 4 te localmente 7 pia; e olanan di mas halto lo ta na costanan oost, noordoost te noordwest di e isla. Operadornan di boto chikito ta wordo suplica pa tene esaki na cuenta.

Temperatura di superficie di lama: 26 grado Celsius.

Fenomenonan special: ningun

Potencial di awasero pa proximo 24 ora: 1 mm of menos;

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport max 32 / min 26 / 0.0

Pronostico di tempo pa proximo dianan di siman:

parcialmente nubla, levemente stofferig y generalmente seco. Biento lo ta for di direccion oost y modera te basta fuerte; den dia fuerte te duro, posiblemente tin bez hopi duro den rafaga;

temperatura max / min lo ta: 32/27

Comments

comments