Pronostico di tempo valido te diahuebs 03 di Januari 2019

Un aviso pa biento duro i lama localmente bastante bruto ta sigui na vigor …

Tempo: Awe anochi: levemente te parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente nubla cu chens pa localmente un awacero pasahero.

Temperatura maximo 29 grado celsius. temperatura minimo 24 grado celsius.

Solo lo baha awe nochi 06:26 pm. Solo lo sali mayan mainta 07:02 am.

Biento: modera te fuerte for di generalmente direccion oost; forsa 4 te 6 (20 te 50 km/ora, 11 te 27 nudo) den dia duro, posiblemente tin bez hopi duro den rafaga; forsa 7 te 8 (51 to 65 km/hr, 28 to 35 nudo). situacion general di tempo: den proximo 24 ora no ta spera mucho cambio den e tipo di weer cu tini actualmente. aire mas seco a drenta region local y lo limita actividad di awacero. solamente den oranan di marduga i mainta por spera un awacero breve. diferencianan di precion di aire den caribe ta sigui ta grandi y pa e motibo aki e biento duro ta persisti. esaki lo hasi lama basta bruto na cierto partinan di nos costa. un aviso* pa boto chikito ta na vigor. den curso di fin di siman venidero biento lo baha un tiki.

Condicion di lama: olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 4 te localmente 8 pia cu e olanan di mas halto na costanan oost te noordwest di e isla caminda e por yega 9 pia. ta pidi ocupantenan di boto chikito pa bay cu cautela riba lama habri. un aviso pa boto chikito ta sigui na vigor.

Fenomenonan special: ningun

potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 mm; localmente esaki por varia registracion di temperatura (celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora:

airport max 30° / min 24° / 0.8 mm

Pronostico di tempo pa proximo tres (3) dianan: Parsialmente nubla cu localmente un awacero pasajero. biento lo ta modera te fuerte for di direccion oost; den dia duro te posiblemente hopi duro den rafaga;

temperatura max / min lo ta: 29° / 25°

*aviso pa boto chikito: un aviso pa alerta marineronan cu boto chikito pa condicion di lama potencialmente peligroso pa navegacion cu por pasa of ta pasando.

e proximo boletin lo wordo publica diahuebs 03 di januari 2019 17:00 (21:00 utc)

Comments

comments