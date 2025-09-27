Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla cu un awacero local. Den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu chens pa algun awacero local
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:32 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Zwak te modera for di direccionan entre oost y zuidoost forsa 2 te 4 (7 te 30 km/ora, 4 te 16 nudo).
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad cu instabilidad den region a aumenta.
Esaki por produci algun awacero local durante e periodo di pronostico aki cu tambe chens
pa lamper cu strena. Den caso di awacero cu lamper y strena esaki por causa molester
localmente.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.
na partinan zuid: trankil te modera cu olanan di 1 pa 2 pia.
Na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera cu olanan alrededor di 3 pa 4 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Horcan major humberto tabata situa na 1100 km zuid-zuidoost di bermuda y ta move west-noordwest cu 13 km/ora.
deprecion tropical # 9 tabata situa zuid-zuidwest di centraal bahamas y tabata move noordwest cu 9 km/ora.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 10 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 32 / min 28 / 0.0 mm
westpunt: max 32 / min 28 / 0.0 mm
sta rosa: max 33 / min 28 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion oost- zuidoost.
Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28