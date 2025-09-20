Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla cu un awacero breve den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu un awacero breve y local
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:37 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost- zuidoost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Durante di dia posiblemente basta fuerte den rafaga forsa 5 (31 te 39 km/ora, 17 te 21 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: E disturbio na nivelnan mas halto di atmosfera
a sigui bay west y no ta di importancia mas pa tempo local. Humedad y instabilidad den region
lo combina cu e calentamento di dia pa produci un awacero localmente.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.
Na partinan zuid: trankil rond di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa:
trankil te localmente modera cu olanan alrededor di 2 pa 3 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Tormenta tropical gabrielle tabata situa na 990 km zuidoost di bermuda. gabrielle ta move noordwest cu 20 km/ora y ta solamente un molester pa navegacion maritimo.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 29 / min 25 / 1.0 mm
westpunt: max 29 / min 25 / 1.2 mm
sta rosa: max 29 / min 26 / 1.7 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local. Biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28