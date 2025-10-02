Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco. Den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu chens pa un awacero local

temperatura maximo 33 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 34 pa 40 grado celsius uv index: 12

bahada di solo : 6:29 pm, subida di solo : 6:29 am

Biento: Modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost-zuidoost forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Den dia basta fuerte den rafaga forsa 5 (31 te 39 km/hr, 17 te 21 nudo)

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: E atmosfera regional ta relativamente seco.

sinembargo, un aumento temporal di humedad por produci un awacero local den oranan

di marduga y mainta trempan.

condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.

Na partinan zuid: trankil te modera cu olanan di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera cu olanan alrededor di 3 pa 4 pia.

durante e fin di siman venidero labaderanan modera for di noord- noordoost lo drenta

awanan regional y por haci e costa noord relativamente bruto.

aviso/ alerta: ningun

fenomenonan special: ningun

tempo tropical significante: Imelda a bira extratropical den atlantico central y lo no wordo nombra mas den boletin di tempo.

potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia

registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 34 / min 28 / 0.0 mm

westpunt: max 34 / min 28 / 0.0 mm

sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm

pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.

biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion oost- zuidoost. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28