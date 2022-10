Tempo: Awe anochi: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu un awacero breve

den marduga y mayan: parcialmente te hopi nubla cu algun awacero breve

temperatura maximo 31 grado celsius, temperatura minimo 25 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 32 pa 38 grado celsius uv index: 09

bahada di solo : 6:15 pm, subida di solo : 6:32 am.

biento: zwak te modera for di direccionan entre noord te noordwest; forsa 2 te 4 (7 te 23 km/ora, 4 te 12 nudo) temporalmente variable y zwak; forsa 2 to 3 (7 to 19 km/ora, 4 to 10 nudo).

situacion general di tempo pa proximo 24 ora: diferencianan di precion hopi abou den region ta pone cu biento tambe lo keda zwak te modera durante proximo dianan.

mas aleu por bisa cu un disturbio den diferente nivel di atmosfera ta dominando e tempo den region. Esaki lo trece basta humedad y inestabilidad den region local y tambe genera basta nubia. Esakinan lo por produci principalmente den oranan di anochi laat pa marduga algun yobida cu por bai acompaña pa lamper cu strena. localmente awacero por ta modera te fuerte y causa cierto molester.

condicionan maritimo/ estado di lama: na partinan proteje di costa: leve na partinan zuid: trankil te modera na partinan oost te noordwest di costa: modera

aviso/ alerta: ningun

fenomenonan special: ningun

tempo tropical significante: un area di precion abou noord di area di caribe tin un chance medio grandi di sigui desaroya y bira un cyclon sub-tropical durante proximo 2 te 5 dia.

potencial di awacero pa proximo 24 ora: 3 te 7 mm; localmente esaki por varia.

registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):

airport : max 30 / min 25 / 0.8 mm

westpunt: max 31 / min 25 / 0.5 mm

sta rosa: max 30 / min 25 / 0.7 mm

pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: parcialmente nubla cu un awacero. Biento lo ta for di direccion noordwest te west y zwak te modera; temperatura (grado celsius)

max / min lo ta: 32 / 26