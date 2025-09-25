Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu un awacero breve y local
temperatura maximo 35 grado celsius, temperatura minimo 29 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 36 pa 42 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:33 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Zwak te modera for di direccionan entre oost y zuidoost forsa 2 te 3 (7 te 23 km/ora, 4 te 12 nudo). Temporalmente varia forsa 1 te 2 (1 te 10 km/ora, 1 te 6 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad i instabilidad trece pa un ola tropical
por produci algun awacero den region local durante e periodo di pronostico aki.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.
Na partinan zuid: trankil te modera cu olanan di 1 pa 2 pia, localmente e por yega 3 pia.
Na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera cu olanan alrededor di 4 pa 5 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: horcan gabrielle tabata situa west di islanan azoren y ta move den direccion oost.
tormenta tropical humberto tabata situa na 750 km oost-noordoost di islanan ariba y ta move noordwest cu 13 km/ora.
un ola tropical situa den parti noord di caribe y islanan di bahaas ta ser vigila pa futuro desaroyo
den proximo dianan.
niun di 3 systema ta un peliger pa region local.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 34 / min 26 / 0.2 mm
westpunt: max 34 / min 27 / 0.0 mm
sta rosa: max 34 / min 27 / 0.1 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28