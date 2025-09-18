Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla cu un awacero den marduga y mayan: parcialmente te brevemente hopi nubla cu chance pa algun awacero
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 40 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:38 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Zwak te modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost- zuidoost
forsa 2 te 4 (7 te 19 km/ora, 4 te 16 nudo). Durante di dia of posible awacero basta fuerte
den rafaga; forsa 5 (31 te 39 km/ora, 17 te 21 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad y instabilidad laga atras pa un ola tropical y un disturbio na nivelnan mas halto di atmosfera, por induci algun awacero localmente cu tambe chens pa lamper cu strena durante e periodo di pronostico aki. tin posibilidad di un awacero fuerte cu por ocasiona molester na cierto partinan.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia.
na partinan zuid: trankil rond di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa:
modera cu olanan alrededor di 2 pa 3 pia, localmente e por yega 4 pia.
aviso/ alerta: Ta sugeri operadornan di boto chikito pa no aventura cerca di areanan di awacero fuerte y lamper cu strena
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Tormenta tropical gabrielle tabata situa na 20.3n y 51.7w of na 1220 km oost-noordoost di islanan ariba. gabrielle ta move west-noordwest cu 24 km/ora y ta solamente un molester pa navegacion maritimo.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 3 pa 10 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 33 / min 27 / 0.0 mm
westpunt: max 33 / min 27 / 0.0 mm
sta rosa: max 34 / min 28 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local.
biento lo ta modera; basta fuerte den rafaga y for di direccion generalmente oost. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28