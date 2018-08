Pronostico di tempo valido te diabierna 17 di augustus 2018

Pronostico di tempo: Parcialmente nubla cu chens pa un awasero pasahero. Den marduga y maƱan: levemente te parcialmente nubla cu localmente un awasero.

Temperatura:

Temperatura maximo 33 grado Celsius y temperatura minimo 27 grado Celsius.

Bahada y subida di solo:

Solo lo baha awe nochi 07:00 pm y lo sali mayan mainta 06:28 am.

Biento:

Biento lo ta modera te basta fuerte for di direccion generalmente oost; forsa 4 te 5 (20 te 39 km/ora, 11 te 21 nudo). Den dia fuerte te posiblemente duro den rafaga; forsa 6 te 7 (40 te 61 km/ora, 22 te 33 nudo)

Situacion general di tempo:

Den proximo 24 ora humedad den atmosfera regional induci pa un ola tropical cu ta moviendo den area di Caribe bayendo west, lo pone cu temporalmente mas nubia lo por pasa riba e isla. Pa e motibo aki por spera un awasero local.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 4 te localmente 6 pia cu e olanan di mas halto na costanan oost, noordoost te noordwest di e isla.

Fenomenonan special: ningun

Tempo tropical significante: tormenta sub- tropical “Ernesto” tabata moviendo noordoost riba awanan habri di Atlantico noord, zuidoost di Cape Race, New Foundland. Ernesto no ta un peliger pa region di Caribe.

Potencial di awasero pa proximo 24 ora: 1 mm; localmente por varia

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport max 33 / min 27 / 0.0

Pronostico di tempo pa proximo fin di siman:

Parcialmente nubla cu localmente un awasero pasahero. Biento lo ta for di generalmente direccion oost y modera te basta fuerte; den dia fuerte te duro den rafaga;

Temperatura max / min lo ta: 33/27

