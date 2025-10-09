Tempo: Awe tardi y awe nochi: parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente te temporalmente hopi nubla cu chance pa algun awacero local
temperatura maximo 34 grado celsius, temperatura minimo 28 grado celsius indice di calor (heat index) den y rond di oranan di merdia: 35 pa 42 grado celsius uv index: 12
bahada di solo : 6:24 pm, subida di solo : 6:29 am
Biento: Zwak te modera for di direccionan entre oost-noordoost y oost-zuidoost forsa 2 te 4 (7 te 30 km/ora, 4 te 16 nudo). Temporalmente variable y zwak forsa 1 (1 te 6 km/ora, 1 te 3 nudo)
situacion general di tempo pa proximo 24 ora: Humedad y instabilidad ta persisti y por causa algun nubia durante e periodo di pronostico aki. Pa e motibo aki por spera algun awacero breve.
condicionan maritimo/ estado di lama: Na partinan protehi di costa: keto, rond di 1 pia. Na partinan zuid: trankil cu olanan di 1 pa 2 pia. Na partinan oost te noordwest di costa: trankil te modera cu olanan alrededor di 2 pa 3, localmente e por yega 4 pia.
aviso/ alerta: ningun
fenomenonan special: ningun
tempo tropical significante: Tormenta tropical jerry tabata situa na 380 km oost-zuidoost di e islanan mas noord den oost di caribe (islanan ariba) y ta move west-noordwest cu 30 km/ora. e trajectoria pronostica ta mustra cu jerry lo pasa hopi cerca na noordoost di islanan ariba.
potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 pa 3 mm; localmente esaki por varia
registracion di temperatura (grado celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora (8’am pa 8’am):
airport : max 34 / min 27 / 0.0 mm
westpunt: max 34 / min 27 / 0.0 mm
sta rosa: max 34 / min 27 / 0.0 mm
pronostico di tempo pa proximo 3 dianan: Parcialmente nubla cu un awacero local. Biento lo ta zwak te modera; for di direccion oost- zuidoost; temporalmente variable y zwak. Temperatura (grado celsius) max / min lo ta: 34 / 28