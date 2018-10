Pronostico di tempo valido te cu diasabra 06 di october 2018

Un aviso pa boto chikito lo drenta na vigor. E aviso aki lo wordo cancela diasabra mainta 6 or.

Tempo: Parcialmente te hopi nubla cu chens pa awasero local. Den marduga y mañan: parcialmente te hopi nubla cu localmente un awasero.

Temperatura maximo 32 grado Celsius y temperatura minimo 27 grado Celsius.

Solo lo baha awe nochi 6:28 pm y lo sali mañan mainta 6:29 am.

Biento: modera for di direccionnan entre noordoost y zuidoost; forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). Den dia basta fuerte den rafaga.. Forsa 5 te cu 6 (31 te cu 50 km/h, 17 te cu 27 nudo).

Situacion general di tempo:

Den proximo 24 ora humedad y instabilidad treci den region local pa un disturbio nan nivelnan mas halto di atmosfera lo pone cu mas nubia lo pasa temporalmente riba region local y produci localmente algun awasero cu por bay compaña di lamper cu strena. Localmente awasero por ta pisa y causa poco molester.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 4 te localmente 6 pia. E olanan di mas halto na costanan oost te noordwest di e isla. Labaderanan modera for di noord- noordoost ta bahando y e aviso pa boto chikito y lama localmente bastante bruto lo wordo cancela pa mañan diasabra mainta 6′ or.

Fenomenonan special: Ningun

Tempo tropical significante:

Tormenta tropical Leslie tabata moviendo riba Atlantico Central, noordoost di Bermuda, y no ta un peliger pa area di Caribe.

Potencial di awasero pa proximo 24 ora: 3 te 10 mm; localmente esaki por varia

Airport max 32 / min 28 / 0.0

Pronostico di tempo pa proximo tres (3) dianan:

Levemente te parcialmente nubla cu localmente un awasero. Biento lo ta modera te basta fuerte for di direccion noordoost te oost; den dia posiblemente fuerte den rafaga; temperatura max / min lo ta: 33/27

