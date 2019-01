Pronostico di tempo valido te cu diaranson 16 di januari 2019

Tempo: Awe anochi: levemente te parcialmente nubla y generalmente seco. Den marduga y mañan: parcialmente nubla cu chens pa localmente un awasero breve.

Temperatura maximo 30 grado Celsius, temperatura minimo 24 grado Celsius.

Bahada di solo : 6:33 pm subida di solo : 7:05 am.

Biento: modera te basta fuerte for di generalmente direccion oost; forsa 4 te 5 (20 te 39 km/ora, 11 te 21 nudo). Den dia fuerte den rafaga; forsa 6 (40 to 50 km/hr, 22 to 27 nudo).

Situacion general di tempo:

Den proximo 24 ora lo no bai tini cambionan significante den e tipo di weer cu ta reina actualmente. Humedad den nivelnan mas abou di atmosfera lo por bira suficiente den oranan di marduga y mainta trempan pa produci localmente un awasero breve. Resto di dia

weer lo keda generalmente seco.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 3 te localmente 6 pia. E olanan di mas halto lo ta na costanan oost te noordwest di e isla. Ta pidi ocupantenan di boto chikito pa tene cuenta cu esaki.

Fenomenonan special: Durante e proximo fin di siman, diadomingo anochi dia 20 pa dialuna marduga dia 21, lo bay tin un eclipse total di luna cu lo ta visibel den su totalidad aki na Aruba. E evento den su totalidad lo cuminsa 10:36 pm diadomingo dia 20. E eclipse total lo cuminsa 00:41 am dialuna cu un maximo 1:12 am. E eclipse maximo lo termina 1:43 am. E evento den su totalidad lo termina 3:48 am di dialuna.

Potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 mm; localmente esaki por varia

Rregistracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport max 30° / min 25° / 0.0 mm

Pronostico di tempo pa proximo tres (3) dianan:

Parcialmente nubla cu chens pa un awasero pasahero. Biento lo ta modera te basta fuerte for di direccion oost; den dia fuerte den rafaga;

temperatura max / min lo ta: 30° / 24°

