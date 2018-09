Pronostico di tempo valido te cu dialuna 17 di september 2018

Tempo: Awe nochi: Levemente te parcialmente nubla cu chens riba un awacero breve den marduga y mayan: parcialmente te hopi nubla cu localmente un awacero.

Temperatura maximo 34 grado celsius y temperatura minimo 28 grado celsius.

Solo lo baha awe nochi 6:41 pm y lo sali mayan mainta 6:29 am.

Biento: Modera for di direccion Oost te Oost-ZuidOost forsa 3 te 4 ( 12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo ). Den dia basta fuerte den rafaga: Forsa 5 ( 31 te 39 km/ora, 17 te 21 nudo.)

Situacion general di tempo: Den proximo 24ora atmosfera regional lo contente suficiente humedad y lo keda instabiel. Esaki lo pone cu temporalmente mas nubia lo por forma den region local for di cual por cay un awacero, no por exclui e posibilidad chikito di lamper cu strena.

Condicion di lama: Olanan di lama lo ta for di direccion Oost cu haltura di 3 te localmente 5 pia. E olanan di mas halto na costanan Oost, NoordOost te NoordWest di e isla.

Fenomenonan special: Ningun

Tempo tropical Significante:

-Florence a debilita moviendo riba tera y lo no wordu nombra mas den boletinan di tempo.



-Helene a bira extratropical y lo no wordo nombra mas den boletinan di tempo.



-Joyce a debilita y bira un depresion tropical. Joyce tabata move riba awanan di Atlantico, banda di islanan Azoren y no ta un menasa pa area di Caribe.



Potencial di awacero pa proximo 24ora: 1 te 2 mm: Localmente por varia.

Registracion di temperatura Celsius y awacero mm den ultimo 24ora:

Airport max 31 / min 28 / 0,2

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO TRES (3) DIANAN:

Parcialmente nubla cu localmente un awasero. Biento lo ta modera for di direccion oost te oost- zuidoost; den dia posiblemente basta fuerte te fuerte den rafaga;

temperatura max / min lo ta: 34/27

