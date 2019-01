Meteo Aruba cu pronostico di tempo valido te cu diadomingo 20 Januari 2019.

Un alerta pa bientu duro y lama localmente bastante bruto ta na vigor te otro aviso…

Tempo: Awe anochi: levemente te parcialmente nubla y generalmente seco den marduga y mayan: parcialmente nubla cu chens pa localmente un awacero pasahero.

Temperatura maximo 30 grado celsius, temperatura minimo 25 grado celsius.

Bahada di solo : 6:35 pm, subida di solo : 7:06 am.

Biento: modera te fuerte for di generalmente direccion oost; forsa 4 te 6 (20 te 50 km/ora, 11 te 27 nudo) den dia duro te hopi duro den rafaga; forsa 7 te 8 (51 to 64 km/hr, 28 to 35 nudo).

Situacion general di tempo: Den proximo 24 ora no ta spera cambionan significante den e tipo di tempo cu tin actualmente. durante oranan di marduga y mainta e humedad na nivelnan mas abou di atmosfera por bira suficiente pa desaroya un awacero pasajero; sobra di dia tempo lo keda seco. E diferencianan di precion di aire den caribe ta relativamente grandi. Esaki ta pone cu biento lo por supla de bez en cuando mas duro cu normaal durante e weekend aki i gran parti di otro siman.

Condicion di lama: Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 4 te localmente

7 pia. e olanan di mas halto lo ta na costanan oost te noordwest di e isla. ta pidi ocupantenan di boto chikito pa tene cuenta cu esaki ya cu e biento relativamente fuerte lo ocasiona lama localmente mas bruto.

Fenomenonan special: durante mayan, diadomingo anochi dia 20 pa dialuna marduga dia 21, lo bay tin un eclipse total di luna cu lo ta visible den su totalidad aki na aruba. e evento den su parti penumbral lo cuminsa 10:36 pm diadomingo dia 20. e eclipse total lo cuminsa 00:41 am dialuna cu un maximo 1:12 am. e eclipse maximo lo termina 1:43 am. e evento den su totalidad (parti penumbral) lo termina 3:48 am dialuna.

Potencial di awacero pa proximo 24 ora: 1 mm; localmente esaki por varia

Registracion di temperatura (celsius) y awacero (mm) den ultimo 24 ora:

airport max 30° / min 26° / 0.0 mm

Pronostico di tempo pa proximo tres (3) dianan: parsialmente nubla cu chens pa un awacero pasahero. biento lo ta modera te basta fuerte for di direccion oost; den dia fuerte te duro, posiblemente hopi duro den rafaga;

temperatura max / min lo ta: 30° / 25°

