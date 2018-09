Pronostico di tempo valido te cu 08 di september 2018

Pronostico di tempo pa awe anochi: levemente te parcialmente nubla y generalmente seco. Den marduga y mañan: parcialmente nubla cu localmente un awasero.

Temperatura:

Temperatura maximo 33 grado Celsius y temperatura minimo 28 grado Celsius.

Bahada y subida di solo:

Solo lo baha awe nochi 06:46 pm y lo sali mañan mainta 06:29 am.

Biento:

Modera te basta fuerte for di direccion generalmente oost; forsa 4 te 5 (20 te 39 km/ora, 11 te 21 nudo). Den dia fuerte te posiblemente duro den rafaga; forsa 6 te 7 (40 te 55 km/ora, 22 te 30 nudo)

Situacion general di tempo:

Den proximo 24 ora humedad disponible den nivelnan mas abou y mediano di atmosfera lo pone cu temporalmente mas nubia por pasa den region local. Motibo pa cual por spera principalmente den oranan di marduga y mainta localmente un awasero breve

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 3 te localmente 6 pia cu e olanan di mas halto na costanan oost, noordoost te noordwest di e isla. Labaderanan biniendo for di noord-oost, produci pa horcan Florence, lo cuminsa invadi awanan regional den curso di e weekend aki. Sinembargo, no ta spera un impacto grandi riba e condicion di lama.

Tempo tropical significante: Florence a debilita y ta un tormenta tropical awo. Florence tabat amoviendo west ariba awanan habri di Atlantico, oost-zuidoost di Bermuda. E no ta un menasa pa area di Caribe.

– Un area di presion abou oost- zuidoost di islanan cabo verde a desaroya y

ta “potential tropical cyclone eight”. E sistema ta move west riba awanan

di oost Atlantico.

– Un ola tropical bon desaroya, den parti oost di Atlantico, west- zuidwest

di islanan Cabo Verde, tin un chens medio grandi di bira un ciclon tropical

mientras e ta move west pa west- noordwest riba awanan habri di oost Atlantico…

Fenomenonan special: ningun

Potencial di awasero pa proximo 24 ora: 1 te cu 3mm; localmente por varia

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport max 34/ min 27 / 0.0

Pronostico di tempo pa proximo tres (3) dianan:

Parcialmente nubla cu localmente un awasero. Biento lo ta for di generalmente direccion oost y modera te basta fuerte; den dia fuerte te posiblemente duro den rafaga;

temperatura max / min lo ta: 34/27

Comments

comments