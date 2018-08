Prome Townhall Meeting di Aruba Art Fair Exitoso

E aña aki un biaha mas Aruba Art Fair lo ta e antesala di un cambio mas pa e cayanan di San Nicolas. Loke a inicia na 2016 cu 15 muraya y un instalacion di reciclahe den forma di un yuwana gigantesco a sigui den 2017 cu 15 muraya mas e biaha aki concentrando mas riba e experiencia di e artista.

2018 Aruba Art Fair lo extende na e aglomeracion di artistanan Internacional cu ta biaha di luga pa luga cu nan exposicion durante henter aña y a haya di tende di e feria di Arte den Aruba su cayanan pintoresco.

Ya caba mas di 50 artistanan a inscribi pa nan por ta na Aruba pa un siman of mas y asina participa den e evento popular.

E directiva di Aruba Art Fair e aña aki a acerca Sr. Jimmy Yanez, Profesor Universitario y Ex Director di e Facultad Experimental di Arte di Universidad di Zulia, Venezuela.

Un Profesor Post grado di Museologìa di e Facultad di Arquitectura di Universidad Central di Venezuela.

E prome Townhall Meeting a ser yama dor di e curator y un grupo diferente no usual, un combinacion di esunnan cu semper ta participa pero tambe varios cara nobo y hopi interesa a duna cara pa sa mas di e evento aki.

Den e Art Center di Aruba, ArtisA, na unda lo tin e concentracion den futuro di e tournan di Arte, workshop pa esunnan cu ta interesa, galeria di Arte y tambe lo fungi como meeting place, artistanan a bini hunto pa confirma nan participacion.

Un di e highlight e aña aki ta e participacion di Miami New Media Festival .

Aruba ta mantene un relacion peculiar cu awa cu ta rondona nos isla, oceano, beachnan. Y a base di awareness den forma di video, potretnan y mucho mas lo trece e mensahe artisticamente dilanti. E cultural heritage di nos awanan lo wordo proyecta y con nos por yuda na mantene esaki. Algo sumamente bunita pa presencia.

Pa cumpli cu e demanda di Aruba y tambe teniendo en cuenta cu e hoben ta e futuro di nos nacion, e aña aki pa prome bes lo tene e Youth Art Fair cu lo ta den e feria.

Esaki lo wordo teni rond di e Biblioteca Nacional di San Nicolas pa complementa e murayanan cu lo ser converti den un gigantesco obra di Arte, na unda bukinan den forma di 3D lo engrandece e mensahe cu a traves di lectura bo ta crea e Arte y Cultura den bo interior.

Tambe durante e feria aki un grupo di 7 curator Internacional lo ta presente pa presencia e feria den su totalidad y asina cuminsa interveni pa engrandece e participacion Internacional aun mas pa 2019.i Un

Aruba, danki na e esfuersonan grandi di Aruba Tourism Authority Sui Generis y su team dinamico, ta un paso adelanta. anticipando na cambionan y ta avansando mas y mas den e nichenan pa mantene nos Isla den e topnan di Mundo. Arte y Cultura ta un di e prioridadnan grandi pa brinda mas diberticion cu solamente beachnan perfecto.

No ta un secreto cu e muralnan ta atrae turista durante henter aña y ta e mantencion y diversificacion pa traha e ruta ideal pa tour e turistanan aki lo ta e prioridad pa 2018.

Y e simpel hecho cu e bishitante por presencia e arte di Aruba, durante e tres dianan di Aruba Art Fair, mientras cu nan ta disfruta den un pop up treci pa Divi Divi Resorts, Hyatt Resorts y otronan ya caba ta un toke diferente di e adelanto inmenso cu e feria ta trece cun’e e aña aki.

Aruba Art Fair 2018, ta posibel a traves di Partnership cu entre otro, Aruba Tourism Authority Sui Generis, Prins Bernard Fonds Caribe, Unoca, Divi Resorts Aruba, Kooyman BV, AIS, Aruba Hyatt Resorts & Casino, VNO.

Pa mas info bishita www.arubaartfair.com of mail [email protected]

Aruba Art Fair 2018 lo tuma luga den e cayanan di San Nicolas, October 5,6,7, 2018. No perde!

Comments

comments