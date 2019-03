Prome sintomanan di cancer celebral

Personanan cu tumornan celebral primario no ta pone atencion necesario na e prome sintomanan di e malesa, segun un estudio publica diabierna den e revista cientifico PLOS ONE.

Un ekipo di investigadonan Britanico a entrevista 39 pashent adulto cu tumornan celebral recien diagnostica cu e meta di detecta e señalnan cu ta precedi e diagnostico di cancer.

Entre e sintomanan mas comun cu pashentnan ta señala por destaca cambionan den e cognicion, manera problema den e comprondementp, memoria, e concentracion y multitasking, cambionan ora di drumi, dolornan di cabez, cambionan den e sentidonan y ekilibrio, como tambe cambionan den personalidad y e caracter.

Un temblor chikito

E investigacion a revela cu e mayoria di esunnan entrevista no tabata duna importancia na e sintomanan dor cu nan tabata mucho sutil. En general, pashentnan tabata kere cu esakinan tabata debi na stress, edad of ocupacion den trabao, cual no tabata tin mester di bay dokter.

“Ora cu mi tabata bebe un copie thee mi a sinti manera un temblamento na un banda, pero en realidad mi no a pensa cu por tabata trata di algo… tin ora bo ta sintibo cansa y bo brasa ta tembla un poco, pero no ta kere cu e ta un señal di alarma”, un di e personanan entrevista a bisa.

“Aunke cu mi haci fout ora di papia, nos tur ta haci fout, toch nos tur tin un laspo riba nos lenga”, un otro persona cu cancer celebral a agrega.

Normalmente pashentnan no ta comenta ariba e sintomanan na su dokternan, ya cu nan no ta consideranan importante. Simplemente nan a lubida di menciona esaki of a pensa cu e consulta ta demasiado cortico pa haci esaki.

Den e futuro, dicho estudio lo permiti dokternan di compronde e influencia cu tin cancer celebral na e congicion y comportamento di e enfermonan, compronde cu e sintomannan lo por ta un señal di e malesa aki y duna asistencia medico mas oportuno.

