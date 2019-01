Den cuadro di e maneho di Minister encarga cu Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente, a stipula cu un promedio di 1000 cas mester wordo traha pa aña. Pa di e forma aki cumpli cu e demanda cu tin. December a cera unda cu a cumpli cu e meta di 1000 cas pa aña y tambe a actualisa e lista di peticionnan bieu te na aña 2005.

Minister Otmar Oduber a splica e cambio cu e departamento ta aplicando na momento di otorgacion di tereno considerando e gran necesidad pa tereno di comunidad. Actualmente ta otorgando tereno mas chikito cu antes. Antes hopi hende tabata pidi 600 of 700 meter cuadra di tereno cual ta significa cu 30% di e tereno mester consisti di un cas cual ta encera un cierto cantidad di inversion. Aworaki locual cu ta tumando luga na DIP den e grupo di personanan cu a ricibi tereno fin di aña y esunnan cu lo bay ricibi tereno e aña aki, ta cu a cuminsa concentra riba terenonan di 300 of 400 meter cuadra cu no ta pone mes hopi presion financiero riba nos hendenan.

Adicionalmente cu e cambionan cu tin den e departamento, unabes cu un persona entrega tur exigencia di DOW, den 6 siman bouwvergunning mester ta cla pa loke ta trata casnan (nobo). Algo cu no ta cay bou di Minister pero cu si ta un retp cu mester atende cu ne ta, e situacion di utilidadnan. Mester forma un ‘werkgroep’ pa sigura mihor cooperacion den e proceso. Segun Minister Oduber ta splica considerando cu aña pasa a otorga 1000 tereno na famianan, y cu esaki ta encera un proceso cu ta dura entre 10 y 12 luna. Por spera cu e aña aki ta bay tin sigur riba 800 cas cu lo bay inicia cu construccion (si tur e hendenan cu a cuminsa ricibi nan tereno for di mey 2017, cumpli cu e rekisitonan).

Ta anuncia cu durante prome siman di februari lo ta otorgando posibilidad di construi cas na 350 famia mas, esaki ta danki na e trabou cu DOW, DIP y Kadaster ta haciendo pa produci y saca e terenonan pa nos por duna comunidad. Pues nos lo ta trahando riba peticionnan di aña 2005, 2006 y 2007, Minister Oduber a termina bisando.

