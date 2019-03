Prome siman di april lo ta uno hopi pisa pa parlamento di Aruba

Parlamento lo cuminsa e luna di april cu’n siman basta druk, cuminsando di 2 te cu 5 di april. Riba agenda ta poni pa trata den un reunion publico, e concepto di ley di cambio di e notarisambt..

Presidente di parlamento, Sr. mr. Ady Thijsen a splica cu dia 3 di april, lo tin un reunion publico tocante di utilities NV, unda cu minister presidente lo wordo yama, mirando e ta esun encarga cu e portofolio di Utilities. Den e reunion lo tin oportunidad pa haci pregunta relaciona cu Utilities NV. Siguientemente, dia 4 di april, lo trata e cambionan di ley pa loke ta Winstbelasting. Esaki no a tuma luga ya cu door di circunstancianan, manera indica door di minister, loke ta pasa den e departamento di Asuntonan Huridico. Parlamento a haya e concepto di ley, e cambionan, dia 1 di maart. E ora ta cuminsa cana e ora, pa duna e parlamentarionan oportunidad pa haci pregunta. P’esey a pone pa dia 4 di april.

Dia 5 di april lo tin un reunion publico tocante e Sociaal Crisis Plan. Parlamento mester haci su tarea di control ariba gobierno, pa wak pa tur desaroyo ta bayendo bon. Den e caso aki, a pone un fondo hopi grandi pa loke ta e Ministerio di Labor y Asuntonan Social. Y parlamento mester haya un rapportage di esaki. Dus, ta cuater reunion publico tras di otro. tambe Parlamento ta bezig cu haci e parti di e proceso di independisacion di parlamento. No solamente parlamento, pero tur e Hoge College van Staten, cual ta Algemene Rekenkamer, Raad van Advies, y tambe Ombudsman, cual ta bezig cun’e. E cambionan mester tuma luga y e comisionnan mester traha ariba nan. Esey ta bay cuminsa bou di encargo di presidente di parlamento, cual ta e comision di wijziging Staatsregeling. E comision pa loke ta trata e independisacion di parlamento y tambe e comision cu ta trata e Ombudsman. Esaki ta hopi importante, mirando cu e tambe ta un Hoge College van Staten.

Ta pa e comunidad sa cu parlamento ta canando ariba e caminda pa fortifica e estado di derecho. Esaki ta hopi importante, ya cu no solamente mester percura pa soluciona e problemanan financiero-economico-social, pero si e estado di derecho no ta funciona, si institutonan no ta funciona manera mester ta, esey por trece problema.

Parlamento tin hopi trabao su dilanti. Nan mes ta preparando pa otro trabaonan, ya cu e trabao no ta caba. Pero e ta un manera con e ta wordo poni den agenda. Nan ta bin tras di otro, pero esaki ta bon ya cu tur hende ta keda den e ‘drive’. ta spera cu e ministernan ta cla pa duna e contestanan cu parlamento ta spera di nan.

E parlamentario a haci nan preguntanan por escrito. Y ya caba a apunta e fecha di tratamento. Eynan e parlamentario ta haya su contestanan. Pero den su discurso of contesta pro tin algo cu kisas no ta mucho cla y tin cierto cosnan cu no ta cla, e parlamentario por haci mas pregunta. E ora ta bin cu e debate.

Pa loke ta horario, ta purba di no bay mas laat cu 7 or. Pero nunca sa con un reunion por desaroya, segun presidente di parlamento, Sr. mr. Ady Thijsen.

