Dialuna ultimo, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu ehecutivonan di AHATA. Esaki tawata e prome reunion entre Prome Minister y AHATA unda cu e mandatario a elabora riba e situacion financiero delicado di pais Aruba y con e Gobierno aki a encontra e situacion y e plan di solucion di Gobierno.

Prome Minister a indica cu e prome paso cu Gobierno a tuma pa soluciona e situacion financieo delicado aki ta pa baha gasto den Gobierno entre otro gastonan personal. Esaki ta baha e aña aki cu un total di 7 miyon. Como cu esaki no ta suficiente, e mandatario a duna di conoce cu a haci un apelacion riba e companianan estatal pa baha gastonan di operacion pa asina entrega un suma di dividendo mas halto na Gobierno. Gobierno tambe a busca e manera pa cobra e tantisimo placa di belasting cu no ta drenta caha di Gobierno y cu ta sali for di pais Aruba.

Ainda tur esaki no tawata suficiente mirando cu entrante otro aña mester cuminsa paga e proyectonan PPP na razon di 80 miyon florin. Pa cua motibo tambe Gobierno mester a introduci e Crisisheffing y na mes momento bin cu compensacionnan.

Prome Minister a splica AHATA cu e intencion di Gobierno ta pa bin cu un reforma di belasting den cua ta baha e belasting directo. E tarifianan exhorbitantemente halto cu Aruba conoce di cual Aruba ta esun mas halto den region lo pasa pa pasado.

Prome Minister a haci un apelacion riba AHATA pa contribui den e vision pa engrandece nos pilar turistico y pues nos economia.

AHATA a trece padilanti diferente preocupacionnan cu nan ta mira den desaroyo di nos pais naturalmente den e tereno di turismo pero tambe riba e tereno laboral, tereno pa haci negoshi na Aruba y e dificultad y gastonan di esaki.

E mandatario a informa AHATA cu e intencion ta cu Gobierno lo bay sinta hunto cu Stakeholders pa asina defini un vision economico pa pais Aruba di cual turismo ta un pilar hopi importante den nos sector economico.

Prome Minister a considera e reunion cu AHATA un bon reunion y un bon comienso di un relacion hopi fructifero y positivo cu bon resultado pa pais Aruba.

