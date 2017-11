Prome pashent traslada pa e New Bed Tower di Hospital

E dia tan spera a yega na unda Dr. Horacio E. Oduber Hospital a traspasa e prome pashent p’e New Bed Tower. E momento aki tabata uno importante y emocionante pa tanto miembro di personal di Hospital como e pashentnan mes. Sumamente emocionante tabata momento cu a traspasa e prome pashent, sra. Janine Koolman di Hospital su edificio existente pa e New Bed Tower. Sra. Koolman ta bay den historia como e prome pashent cu ta ser ingresa den nos New Bed Tower.

Awe mainta Sra. Ruthmila- Odor- Croes a drenta Hospital como Zorgmanager di Niet Snijdend 3 y awo e por bisa cu e ta Zorgmanager di B3 . Ela indica cu e preparacion a cuminsa ya hopi luna atras, unda a cuminsa “brainstorm” y pone riba papel con ta bay organisa e traspaso. Den fin di siman a cuminsa prepara e camanan, y loke no mester lubida ta cu e parti di duna cuido, pues e parti operacional tambe mester a continua. Esaki a pone cu e mesun hendenan tabata haci nan trabou y despues tabata yuda cu e preparacionnan necesario pa muda den e edificio nobo, pasobra tur cos mester ta safe p’e pashentnan.

Diamars mainta tabatin hopi preparacion pa asina caba cu e ultimo detayenan pa na final nan haya e “green light” pa muda e prome pashent. Si para keto na e cambionan di mas grandi cu di biaha lo ta visibel pa e pashent na momento di bay di e Hospital existente pa e New Bed Tower ta e “look” mas moderno y refrescante. Siguramente e cambernan di 1 of 2 persona cu hopi mas iluminacion y hopi mas trankil. Awo pashentnan tin cama electronico na unda nan mes por controla e cama. Pashentnan cu ta drenta cu rolstoel tin awo un lift automatico cu ta hisa nan y pone nan riba cama. Por imagina cu esaki siguramente lo alivia e lomba di nos enfermeronan.

E prome pashent cu a drenta den e New Bed Tower tabata sra. Janine Koolman. Ela ser transporta pa un team di Hospital conhuntamente cu Minister Schwengle. Na monento cu e lift a habri na e New Bed Tower Sra. Koolman a wordo ricibi pa Sr. Ezzard Cilié di Hunta di Directiva di HOH hunto cu algun miembro di e Comision di Construccion. El a duna di conoce cu pa su persona tabata un sorpresa ora cu un nurse a bis’e cu nan tur a scoge pa e ta e prome pashent pa drenta den e New Bed Tower. E tabata contento pa biba e momento aki cu e a comparti cu su yiu. “Ora cu mi tabata saliendo den rolstoel di e Hospital existente pa e Hospital nobo y a mira e cambio, mi por a sinti cu bo ta den ful un otro mundo”, segun sra. Koolman. El a keda bon ricibi door di tur miembro di personal di departamento B3 y a gradici Minister Schwengle pa a trece den e New Bed Tower.

E cambio aki ta pone cu sigur cu awo tin un Hospital mas espacioso, mas bunita y hopi mas moderno. Pabien na ful e team cu a traha duro pa haci e traspaso di tur pashent riba e dia aki uno exitoso y mas cu claro safe. Sin boso esfuerso esaki sigur no lo tabata posibel.