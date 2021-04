Diasabra pasa di 5:45 atardi air ambulance a sali for di Curacao cu un pashent abordo cu corona virus y a aterisa na Aruba. Unidad di ambulance tabata prepara for di trempan y ora e avion a yega su destino a bay di biaha pa asina saca e pashent for di e air ambulance y cu urgencia a transporta e prome pashent for di Curacao pa hospital pa haya atencion medico.

