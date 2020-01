Prome pago di plachi number di impuesto 2020 mester ta paga dia 31 Januari 2020

Departamento di Impuesto di Aruba diahuebs mainta a informa durante un conferencia di prensa cu e plachi number 2020 ta fondo blanco y letter of cifra cora. E plachinan aki ta na caminda Sra Romano di DIMP a informa y dentro di poco nos lo ricibi esakinan y esaki lo keda distribuinan durante e luna di maart proximo. E pago di e impuesto esaki ta regla den ley y e fecha final pa paga ta 31 Januari 2020. Sea cu e cliente scoge pa paga e impuesto full un biaha of por paga esaki den dos biaha pa aña. E prome mita pa Januari y e di dos mita cu ta caduca 30 Juni 2020.

E impuesto pa trucknan ley ta bisa cu mester keda paga den un solo biaha pa aña y nos ta continua den cooperacion di Gobierno cu e maneho flexibel cu ta permiti esnan cu ta doño di un truck por haci e pago aki den dos pago. Nan tin e chens pa scoge di paga e mita aña awor aki y e otro no mas laat cu 31 januari. Nos a compronde cu esaki den pasado tabata un descontento cerca e doñonan di truck y nos ta sigui cu e maneho.

Sra Romano a menciona cu e tarifa di vehiculo di motor no tin ningun cambio pa 2020, e tarifa a keda mescos si un cliente ta paga 600 florin pa esaki e suma lo keda mescos. Por bin cambio na momento cu e automobilista cambia vehiculo y tabata tin un vehiculo di gasoline y awor tin un diesel tin cu corda cu e tarifa ta varia, si no tin cambio den e tipo di vehiculo no tin cambio den e suma.

Sra Romano a informa pa loke ta e pago di impuesto di plachi number e prome mester ta paga 31 Januari y no lo bay tin ningun extension mas y ta pidi tur automobilista pa tene cuenta na esaki, antes e deadline tabata 15 Februari pero entrante 2017 esaki a cambia y mester tene cuenta cune.

Por haci e pago sea na departamento di impuesto mes of via banco, y nos ta recomenda pa haci e pago via banco preferibel online y tur banco tin nan sistema online sigur y ta ricibi e pago. Ora di haci e pago pa scoge e opcion di bill pay bo ta haya e informenan cu ta sincronisa cu e sistema di departamento di impuesto.

Departamento di Impuesto tin bon comunicacion cu dos banco tanto Aruba Bank y Banco di Caribe pa loke ta e sistema digital cu ta bon hinca den otro cu ta comunica cu nos sistema, y esnan cu paga nan impuesto di plachi di number via un di e dos banconan, bo ta yena e informacion rekeri y anochi DIMP ta ricibi e informacion for di e banconan aki y ya paso siguiente dia mainta nos tin e pago aki registra automaticamente den nos sistema y e sincronicacion for di e data di e dos banconan aki den nos sistema automatisa ta bay asina lihe y cu nos ta mira cu e cliente a paga y e pago ta keda registra. Pa loke ta trata e otro banconan nos ta ainda bezig cu nan y nan mester adapta nan sistema digital y esaki lo haci cu e lo dura 5 dia di trabou, pa prome cu esaki caba keda procesa den nos sitema debi esaki ta bay manual, y despues di cinco dia di trabou e cliente por pasa busca su recibo original na DIMP. Esnan cu ta haci pago via Aruba Bank of Banco di Caribe por busca nan prueba na DIMP siguiente dia.

