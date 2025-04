“Gobierno a sinti e necesidad pa yama un reunion entre diferente stakeholders pa locual ta trata siguridad na nos beachnan y siguridad na lama specificamente,” minister-president mr. Mike Eman a declara na salida di un reunion cu dialuna atardi hunto cu minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia. Esaki den conexion cu algun incidente di ultimo siman cu a trece preocupacion den comunidad. Na bispo di un fin di siman di Pasco Grandi unda cu tin hopi ocupacion riba nos lama, hopi actividad y famianan cu ta bini hunto pa disfruta di nos beachnan manera tur aña. P’esey segun minister-president: “Nos ta haya ta importante pa e dianan aki e siguridad tanto riba nos beachnan, den nos cayanan, pero tambe specificamente riba lama ta reforsa.”

Encuentro cu varios entidad

Den e reunion aki gobierno a invita altocomisario di polis y tur stakeholders trahando caba riba siguridad di nos beachnan manera strandpolitie, maritieme Politie, hunto cu ATA (Aruba Tourism Authority) y AHATA (Aruba Hotel And Tourism Association. Esaki tabata un encuentro pa asina enfoca riba kico lo bay haci pa intensifica siguridad durante di e siman aki. Diferente idea a bini pa dilanti anto a envolve tambe Cruz Cora den esaki cu den pasado a hunga un rol den e permanencia structural riba nos beachnan. Cruz Cora lo hunga un rol importante tambe durante e siman aki pa por sigui intensifica control riba nos beachnan, specificamente riba landamento y den lama.

Cruz Cora riba nos beachnan

Na mes momento, gobierno a pidi Cruz Cora pa haci un evaluacion pa mira si dentro di nan organisacion tin disponibilidad pa ta parti di un control permanente riba nos beachnan. Caminda cu Cruz Cora lo por hunga un rol importante cu subsidio di gobierno of ATA y AHATA cual ta algo cu lo tin cu mira ainda segun e premier. “Nos ta contento cu tur stakeholders na mesa a mustra boluntad. Pero cu tambe ya nan ta tumando cierto pasonan pa garantisa siguridad den e area pero tambe specificamente riba nos beachnan. Nos ta contento cu e resultado di esaki, pero e ta bay exigi un ‘follow up’ intensivo pa cosnan no keda na palabra, pero ehecuta tambe,” minister-president a comenta.

Responsabilidad di gobierno

Cada un persona cu nos perde den lama, sea ta turista of local, ta un persona di mas “e ta haci dolor, y nos kier ta mas alerta,” segun prome minister ta expresa. Gobierno a tuma iniciativa pa bini cu tur hende hunto na mesa y pensa diferente idea y solucion. Na mes momento cu tabata tin tur hende na mesa como di dos punto di agenda a tuma e oportunidad pa papia riba e vigilancia aki mas structural.

Pues no unicamente pa organisa esaki durante Pasco Grandi, pero pa tin semper siguridad di nos turismo y nos hendenan na prome luga. A yega na algun conclusion caminda cu diferente tema acorda den pasado cual no a keda ehecuta un rapport di binticinco punto unda cu unicamente dos so a keda ehecuta gobierno awor lo bay over na revisa e rapport aki. Ta hopi importante pa e stakeholders keda cu confiansa tambe ora cu sinta na mesa, yega na un acuerdo, pa nan por ta sigur cu nan tempo ta aprecia y cu lo tin ‘follow-ups’ pa temanan asina importante cu ta relata na siguridad di lama. E rapport aki lo keda wordo revisa pa duna contenido na loke ta mehoracion di siguridad riba lama.