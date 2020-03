Prome Minister: Ya cu no ta tuma toque de queda na serio lo evalua si ta aumenta e suma di multa

Prome Minister di Aruba Sra Evelyn Wever Croes diaranson anochi a informa cu dos caso mas a keda registra nan ta persona local, un a bin for di Colombia y e otro transmission local. Ta purbando pa contacta tur cos esnan cu tabata tin contacto cu e personanan cu a bira positivo ultimo. Sra Evelyn Wever Croes a menciona 294 test cu a haci di e 19 positivo ta representa un 6 % y e cantidad ta aumentando e ultimo dianan aki. Specialmente di e strategia cu a cuminsa di search y destroy y stimula mas hende test y yega mas lihe mas posibel na esnan cu posiblemente lo por tine y asina detecta esaki mas lihe pa nan no yega den contacto cu otro hende y plama esaki. E cantidad ta halto y tin nos preocupa y nos no por haci e medidanan aaki suavisanan pero nos tin cu pensa cu gradualmente aumenta e medidanan aki.

Esnan cu a bay den cuarentena cu lo tabata tin contacto cu e prome pashent cu ta esnan cu ta labora den WEB y nan dia di cuarentena a yega y tur a demostra cu nan no tin e virus y nan a sali for di e sistema. No kermeen cu ora bo sali for di caurentena bo no ta haye, bo por haye y mester cuida bo mes.

19 Caso di CoronaVirus pa un isla chikito manera Aruba ta keda un cifra halto y e bon di esaki ta cu e no ta poniendo un peso riba nos capacidad cu nos tin na hospital cu e aparatonan respiratorio pa pashentnan grave.

Ta evaluando e medidanan cu nos a tuma por ehempel scolnan cu a cera te cu 31 Maart y no lo habri y ta evaluando aumenta e medidanan y pospone e habrimento di scol te despues di pasco grandi 20 di April y minister di enseñansa ta trahando riba esaki.

Prome Minister Sra Evelyn Wever Croes a menciona cu Toque de queda ta keda na vigor for di 9 or di anochi te cu 6 or mainta. Mi kier expresa mi desapunto riba algun ciudadano riba nos pais, e mandatario a bisa ” Mi no por kere cu mirando e crisis cu nos ta pasando aden y ta mustra e cara berdadero di algun ciudadano danki dios ta masha poco pero asina mes ta dimas. Diaranson 29 persona a keda deteni durante e toque de queda y como pais nos tin cu para y reflecciona pasobra esaki no ta duna un bon señal ni internamente y sigur externamente. Nos tur cu ta biba riba e pida baranca aki, sigur cu nos ta stima Aruba y esaki ta momento pa demostre y respeta autoridad. 29 detencion despues caba di 4 dia di e toque de queda ta realmente un berguensa y mi ta haci apelacion na henter cumindad di Aruba pa tuma esaki na serio, nos no a bin cu un toque de queda pa pret of molestia ningun hende a bin cune pabo y esnan cu abo ta stima y respeta autoridad, asina e prome Minister di Aruba Sra Evelyn a menciona.

Prome Minister Sra Evelyn Wever Croes a menciona cu e multa di e toque de queda ta 1000 florin y berdad nos tin cu cuminsa evalua si ta tempo pa aumente mas mirando cu esaki no ta sirbi pa hendenan keda paden. Tur luga y establecimento mester ta cera pa 8 or anochi. Tin algun di e luganan no por ta habri mes, casino, restaurant solamente pa take out, bar, y e puntoan di benta di lotto diahuebs.

