Diaranson mainta, durante reunion publico den Parlamento, Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister di Husticia, señor Rocco Tjon, a duna splicacion amplio riba e tematica di frontera cu Venezuela. Prome Minister a enfatisa cu esaki ta un tema dificil y delicado y a remarca cu Gobierno di Aruba ta na mesa cu autoridadnan di Venezuela pa yega na bon palabracion riba un apertura di e frontera sigur y responsabel.

Prome Minister a splica dicon e frontera ta cera na prome luga y kico Gobierno ta haciendo pa yega na un re-apertura di un frontera na un manera responsabel. Gobierno ta presente den Parlamento pa motibo cu tin cierto bruhamento di tera ta tuma luga riba e area aki y ta necesario pa trece claridad. “Mi kier a haci un apelacion serio riba Parlamento specialmente oposicion y señor Mansur cu no tawata presente den e reunion, e tema aki ta uno hopi delicado y no ta un tema cu ta presta su mes pa ningun tipo di speculacion ni bruhamento di tera”, Prome Minister a enfatisa.

PETICIONNAN:

Prome Minister a remarca cu Gobierno ta wordo acerca pa dos tipo di peticion. E prome ta esnan cu ta pidi pa habri frontera pa nan por bishita nan famianan na Venezuela. Aworakinan e frontera ta cera pero por yega via Panama, Colombia y Santo Domingo pero e rutanan pa hopi ta mucho costoso. E otro peticion ta bin di parti di comercio, pa asina nan por importa productonan y materialnan mas barata pa nan por bende akinan. Un di tres peticion cu ta bin acerca ta e aspecto diplomatico cu Aruba no ta den guera cu Venezuela pues no por keda cu e frontera cera sin limite.

JANUARI 2018:

Frontera cu Venezuela ta cera desde Januari 2018 despues cu Presidente Nicolas Maduro unilateralmente a cera frontera cu Aruba, Corsou y cu Boneiro y a acusa nos di ta horta tur nan koper. Ora cu a bay haci investigacion a bin descubri cu berdad koper ta wordo saca di Venezuela, e ta pasa Aruba pero no ta keda Aruba sino ta bay otro paisnan. Aduana di Aruba a haci investigacion y yega na conclusion cu tur doorvoer cu tabata tin di koper a pasa cu e documentonan oficial di autoridadnan Venezolano. Riba esaki Venezuela a indica cu e documentonan por tabata falsifica. Asina Gobierno di Aruba a sinta na mesa cu autoridadnan di Venezuela pa siña conoce ta kico e formularionan y e stempelnan official di Venezuela ta. E negociacionnan ey a sigui te mediano di aña na 2018 ora cu a yega na palabracionnan hopi bon entre autoridadnan maritimo di Aruba y Venezuela. A habri fronteranan bek y tabata tin un comunicacion hopi estrecho entre e haven meester di Aruba y haven meester di Venezuela. Acuerdonan a wordo stipula entre otro un boto por sali solamente di estado Falcon pa bin Aruba cu a facilita trabou di haven meester di Aruba cu tawata sa adelanta ken ta bin y kico nan ta bin cu ne.

JANUARI 2019:

Na Januari 2019 Presdidente Maduro a bolbe dal e frontera cera cu Aruba, Bonaire y Corsou. E biaha aki pasobra Corsou a bira manera un hub humanitario pa ayudo den Venezuela y e Presidente no a gusta e maneho ey y a cera e frontera. E tempo ey nos comercio a caba di recupera di e ciere na comienso di aña 2018, comercio a dicidi cu no lo warda mas pa e situacion politico na Venezuela cambia y nan a cuminsa busca otro rutanan alternativo.

MEI DI 2019 :

Riba un diabierna mainta na Mei di 2019 mientras fronteranan ta cera ainda, Gobierno di Aruba a haya notificacion cu Venezuela a dicidi cu e ta habri frontera bek. Unilateralmente y sin consulta, nan a habri e frontera bek cu Aruba y tabata tin avionnan en ruta pa Aruba. E momento ey Aruba tawata tin riba 2000 peticion pendiente pa asilo politico di personanan di decendencia Venezolano y a dicidi di cera e frontera pasobra Aruba nos no tawata cla pa habri’e bek. E situacion te cu awe ta cu e frontera entre Aruba y Venezuela ta cera for di Aruba y e frontera entre Corsou y Boneiro ta cera door di Venezuela. Gobierno di Aruba, na Mei 2019 a extende un invitacion na autoridadnan Venezolano pa bay bek mesa y papia riba e condicionnan pa re-apertura di e frontera. Pero ta te na 2020 a logra haya nan pa bin na mesa. Sinembargo covid a dal y tur cos a para bek.

Prome Minister a duna di conoce cu na e momentonan aki, e posicion di Aruba ta sigui igual. Pa habri e frontera mester yega na palabracionnan concreto cu autoridadnan Venezolano. Mester yega na acuerdo riba e condicionnan pa evita problemanan manera a encontra na 2018 y 2019. Pues e posicion di Aruba ta papia prome, yega na palabracion y despues lo anuncia re-apertura. Venezuela ta prefera anuncia prome.

“Ultimo lunanan autoridadnan Venezolano a mustra mas interes. Mi a papia cu e canciyer di Venezuela na Honduras y el a expresa interes pa habri frontera y mi a bise cu sigur ta posibel pero mester sinta na mesa y papia di condicionnan. E combersacionnan ta biniendo poco poco riba pia y mi ta spera cu nos por tin bon palabracionnan pa Aruba ta sigur cu harbrimento di frontera ta safe y sigur y responsabel.