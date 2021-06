Prome minister y lider di MEP: Problema di pueblo no ta soluciona si MEP y AVP traha hunto

Prome Minister y lider di MEP mr. Evelyn Wever Croes a bishita Gobernador pa e ronda di consulta despues di eleccion Parlamentario 2021.

Pa e mandario pueblo a papia cla, cu MEP mester bay goberna, pero a descarta un biaha mas di goberna cu partido AVP. Kisas den futuro, pero no awo.

El a bisa cu a informa Gobernador kico partido MEP ta para p’e, kico ta dispuesto di yega na compromiso na dje y kico ta importante pa formacion.

Pueblo a papia cla, pueblo a duna un mandato cla cu e kier partido MEP den Gobierno pero cu otro partnernan den coalicion. Un biaha mas el a bisa cu nan ta para integridad y ta lucha contra corupcion, algo cu nan no ta mira den partido AVP. Ademas, nan no ta kere cu pueblo ta pidi pa MEP y AVP goberna. No por goberna cu un partido cu ta brasa un politico cu ta cera pa corupcion y a ataca institutonan importante manera Ministerio Publico y Landsrecherche. Pues tin cosnan di principio cu ta haci cu no por contempla partido berde como partner.

Ademas, ta kere cu pa tin un balansa mester tin un partido grandi den gobierno y otro den coalicion. “Problemanan di Aruba no ta wordo soluciona si MEP y AVP traha hunto. E ta wordo soluciona si tur hende mira den e mesun direccion.”

Awo mester analisa programanan di cada partido y mira cual ta mas similar cu otro.

E mandatario a bisa cu tin cu duna e proceso pa e wordo haci bon, pero na mesun momento el bisa cu Aruba no tin tempo pasobra Hulanda ta “riba nos nek”. No mester lubida cu otro siman tin un Parlamento nobo cu kisas no tibn e mesun constelacion cu Gobierno y algo asina kisas no por wante largo. “Aki na Aruba mi no ta kere ta traha bon.”

Diasabra caba tabatin Partijraad y esaki a bay bon. Eleccion no tabata facil y el a spera, mirando e decisionnan dificil nan a pensa di lo a bay atras y ademas cu mester a lucha contra 11 otro partido.

Contras Marisol Lopez Tromp el a bisa cu e no tin nada. E tabata papia cu ne pero e problema a surgi ora cu su fraccion a kita e apoyo p’e. E tabata un situacion cu por a causa cu gobierno lo a cay.

