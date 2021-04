Prome Minister Wever-Croes: Reglanan pa campaña electoral ta esencial pa evita plamamento di e virus

Durante conferencia di prensa pa duna ultimo informacionnan tocante Corona virus diabiera mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e topico di campaña electoral den cuadro di e crisis. Como lider di e crisis team, Prome Minister ta haci un apelacion na Partidonan politico, politiconan y pueblo di Aruba en general, pa hunto nos evita loke a pasa na Corsou. Reglanan pa Campaña electoral ta esencial pa evita plamamento di e virus.

“Na Corsou nos a mira cu nan a drenta temporada electoral sin tuma cuenta cu e medidanan di precaucion. Manera nos por mira riba e grafico inclui, Corsou a cuminsa na unda a nos tabata. Na unda Aruba ta awor, Corsou tambe a cuminsa pero depsues el a sali for di man y aworaki nan ta riba 4 mil caso. Como Minister President y lider di crisis team, mi ta haci un apelacion na tur ciudadano di nos pais, especialmente nos politiconan, no ban benta afor loke e pueblo di Aruba a sacrifica pe un aña largo. Djies corda kico abo mes a sacrifica, cuanto dia bo no por a bishita bo mayornan, cuanto di nos a manda yiu studia na Hulanda y ora a cera frontera nos no tabata sa ki dia por waknan, cuanto bo a sacrifica cu bo no por a topa cu bo amigonan, bo no por a haci bo deporte. Nos tur a sacrifica hopi den e aña aki. No ban benta esey afor djies pasobra nos ta den campaña electoral”.

Prome Minister a duna di conoce cu Korps chef hunto cu DVG a reuni cu e partidonan politico pa splica tambe e importancia pa atende na e reglanan.

“E reglanan a wordo comunica tambe. Toque de Queda ta keda na 10 pm, Orario di cierre na 9 pm, gebiedsverbod, kiermeen depsues di 7 pm bo no por ta riba parkiglot ta combersa of riba beach, samenscholings verbod ta keda na 2 perosona maximo. Bishitanan na cas no ta permiti solamente si ta famia pasobra nos kier pa famianan sigui bishita otro. Bishita di cuido ta continua y bishta di dokter ta wordo permiti.

Nos no lo pone cuerpo policial para dilanti cada cas pa wak si otro hende ta drenta pasobra nos no tin hopi polis pa haci esey, pero nos ta conta riba e responsabilidad civico di cada un”, Prome Minister a indica.

A keda palabra entre DVG, Cuerpo policial y e partidonan politico, cu e partidonan politico lo tuma tempo pa wak ki tipo di actividad nan lo kier organisa y trece bek pa cuerpo policial evalua si ta algo cu por of no por.

E reunion a bay bon y e mensahe a yega. Aruba ta den un momento hopi critic aworaki. Nos plan di vacunacion por pone cu pa Juni, Aruba ta vacuna. Nos no mester un spike aworakinan pa strobe cu e plan di vacunacion pa Juni aworaki.

