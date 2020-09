Prome Minister Wever-Croes: Awor cu ley di ‘Ombudsman’ a pasa lo cuminsa e proceso pa ancra esaki den nos constitucion

Prome Minister Evelyn Wever-Croes dialuna mainta durante conferencia di prensa semanal di Gobierno di Aruba a enfatisa cu Aruba a habri un siman di hubilo cu e dos leynan cu a pasa siman pasa den Parlmanto. E ley di Defensor di Pueblo, Ombudsman y e Ley di Financiamento Politico. Esaki, segun Prome Minister nos por considera un hubilo pasobra Aruba ta e prome pais den Reino cu no tawata tin un Defensor di Pueblo.

E Ombudsman ta Defensor di pueblo, cu lo brinda proteccion na pueblo. Caminda cu un ciudadano por acudi ora cu e ta sinti su mes perhudica of cu su derechonan no ta keda respeta door di Gobierno, instancianan semi-gubernamental y otronan cu lo cay bou di e ley aki. Ombudsman of e Defensor di Pueblo ta un institucion independiente y imparcial. E Defensor di Pueblo mester evalua kehonan encuanto diferente aspecto di e aparato gubernamental y semi-gubernamental. E mester defende e interes di e ciudadano y supervisa e calidad di e servicionan publico den un pais. Cu otro palabra E Defensor di Pueblo lo yuda comunidad investigando nan keho y of denuncia.

Tambe lo bay tin un ‘KinderOmbudsman’ kende lo atende especialmente cu temanan di abuso fisico y sexual di mucha, derecho di mucha riba enseñansa, amor, cariño y tur loke ta concerni nos muchanan.

Awor cu e ley a pasa, lo atende cu e siguiente pasonan. E prome ta pa ancra Defensor di Pueblo den nos Constitucion. E Ley ta na Parlamento pa wordo trata proximamente. E siguiente paso ta pa cuminsa e proceso pa busca un Defensor di Pueblo cu lo bay ta un nombramento haci door di Parlamente y totalmente independiente di Gobierno mustrando asina e importancia di e nombracion aki. Tambe lo mester cuminsa traha riba e oficina di e Defensor di Pueblo cual gasto ta cay bou di e presupuesto di Ministerio di Asuntonan General. Tin fondo disponibel y e kwartiermaker señora Sahaira Kelly ta encarga pa asina pronto e oficina di Defensor di Pueblo wordo realisa.

“Pabien na Parlamento cu e Ley di Ombudsman. Esaki ta un ley di iniciativa di tur fraccion den Parlamento pa mustra e union cu tin tambe riba e tereno aki. Ya caba desde cu mi tawata den Parlamento tur fraccion a uni den e ley aki cua ta un señal di unidad importante y bunita”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

